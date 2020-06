Segurança Pública de São Carlos é premiada em evento nacional

Samir Gardini o reconhecimento dos investimentos do município na área de segurança pública - Crédito: Arquivo/SCA

A Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretária Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, conquistou um significativo reconhecimento na tarde de sexta-feira, 26. Durante uma live, conquistou o prêmio “Sou Socialista”, instituído pela Fundação João Mangabeira, criada pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro), que tem sede em Brasília, mas com atuação em todo o território nacional. O evento foi presidido pelo presidente da entidade, Ricardo Coutinho.

Na manhã desta segunda-feira, 29, o secretário municipal da pasta Samir Gardini falou com a reportagem do São Carlos Agora e teceu informações sobre a participação são-carlense e o significado da conquista.

“Este prêmio é anual e analisa as políticas públicas vitórias de prefeituras de todo o país. Este ano, devido a pandemia da Covid-19, a entrega do troféu foi virtual. Posteriormente, via Correios, será encaminhado para nossa cidade”, explicou.

Até a premiação, o projeto são-carlense de Plano Integrado de Segurança Pública do Município de São Carlos (com 60 páginas), idealizado em 2017, mas colocado em prática no ano passado concorria com outras 300 cidades de todo o Brasil e foi feita uma triagem. “Em 2019 recebemos uma visita in loco de integrantes da Fundação que analisaram o programa e ficamos entre os 200 melhores. O passo seguinte foi a qualificação do nosso trabalho entre os 40 melhores de todo o país e consequentemente recebemos o prêmio”, disse Gardini.

Na oportunidade da live, o secretário municipal representou o prefeito Airton Garcia (PSL) e durante dois minutos, ao apresentar o projeto disse que “em época de economia difícil e com o advento da Covid-19, ser premiado a nível nacional é uma honra para São Carlos. Principalmente na área de segurança pública primária, onde o esforço foi considerado vitorioso. A responsabilidade é do Estado, mas quando o município se insere nesta pasta, pode fazer investimentos em tecnologia, guarda municipal e ter a sua legislação. Sem contar que neste prêmio, São Carlos foi a única cidade a apresentar um projeto na área em questão. Os demais versavam sobre cidadania, educação, entre outros”, salientando que no Estado de São Paulo, Campinas, Guarujá e Matão também tiveram trabalhos reconhecidos.

Sobre o destino dos trabalhos premiados, Gardini disse que a Fundação João Mangabeira pretende editar um livro e enviar para Prefeitura. “Dali poderão ser tirar ideias para administrações futuras”, comentou.

LEGADO

O Plano Integrado de Segurança Pública do Município de São Carlos, segundo Gardini, versa sobre medidas de segurança e sua elaboração foi discutida paralelamente pelo Conselho Municipal de Segurança Pública, secretarias municipais, Ministério Público e Judiciário, além de ser submetido a uma audiência pública.

“Este plano foi elaborado lado a lado com a sociedade de São Carlos e a meta é deixar um legado sólido na área de segurança pública. Uma base para a cidade evoluir, mas com qualidade de vida. Fortalecer paralelamente a economia, a saúde, ter um ambiente saudável e atrair investimentos. Posso assegurar que fizemos um trabalho e saímos do zero para ter algo concreto para futuras administrações na área de segurança”, finalizou Gardini.

