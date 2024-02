Secretaria de Trabalho está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) informa que está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes gratuitos do Qualifica SP “Meu Primeiro Emprego”. Uma ação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico destinada a jovens de 16 a 24 anos com ensino fundamental completo que querem ingressar no mercado de trabalho.

Para São Carlos estão disponíveis os cursos presenciais de Criação de Sites e Plataformas Digitais que será realizado no Senai Antônio Adolpho Lobbe; Tecnologia e Eletricidade Automotiva, também com aulas no Senai e de Excel Aplicado à Área Administrativa, com aulas na Etec Paulino Botelho.

As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de fevereiro no site www.qualificasp.sp.gov.br. Não é necessário realizar processo seletivo. Podem participar jovens entre 16 a 24 anos, residentes no Estado de SP e com Ensino Fundamental completo.

As aulas têm previsão de início em março e os cursos serão realizados ao longo de quatro meses no formato presencial. A comunicação com os inscritos é feita unicamente por e-mail, utilizando-se os dados pessoais de cada candidato informados no ato do cadastro no site. Todos os cursos foram pensados e desenvolvidos para atender às demandas atuais do mercado de trabalho.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3374-1750. A Casa do Trabalhador está localizada na avenida São Carlos, nº 1.839, no centro.

