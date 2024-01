Secretaria de Trabalho abre inscrições para novo curso profissionalizante

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) abre inscrições para um novo curso profissionalizante. A atividade é de Operação e Manutenção de Motosserra e Roçadora Lateral. Serão oferecidas 12 vagas, com carga horária de 40 horas, totalmente de graça. As aulas vão ser realizadas no Cemosar – Rod. Domingos Innocentini, (SPA – 149/215) – Estrada Broa, KM 1, nos dias 22, 23, 24, 25 e 26 de janeiro das 8h às 17h. Os alunos inscritos receberão, alimentação gratuita e certificado de conclusão de curso.

A Prefeitura disponibilizará o transporte aos alunos da Casa do Trabalhador até o local do curso. O curso tem como objetivo, operar e fazer a manutenção diária e periódica de motosserras e de roçadoras de forma segura. “Esse é mais um curso inédito que o Departamento de Políticas de Trabalho, Emprego para Juventude e Capacitação Profissional, em parceria com o Sindicato Rural e Senar – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural se empenhou para a realização”, comentou Luciano Ortega, diretor do departamento.

“O ano começou e com isso o interesse para a recolocação se intensifica, e para ajudar nessa luta pelo emprego vamos buscar os cursos de qualificação e com qualidade”, enfatizou a Secretária do Trabalho, Emprego e Renda, Danieli Valenti.

As inscrições podem ser realizadas de 15 a 18 de janeiro ou até o preenchimento das vagas, na Casa do Trabalhador, localizada na avenida São Carlos, nº 1.839, no Centro.

O atendimento é de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h30. Para realizar a inscrição é necessário ser maior de idade, apresentar RG, CPF, e comprovante de endereço.

