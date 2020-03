Secretaria de Cidadania e Assistência Social recebe veículo para atuar em ações sociais em Santa Eudóxia

Crédito: Divulgação

A secretária de Cidadania e Assistência, Glaziela Solfa Marques, recebeu na tarde desta quinta-feira (5/3) das mãos do prefeito Airton Garcia as chaves de um veículo zero quilômetro da marca Renault, modelo Kwid.

O veículo foi adquirido com recursos de emenda parlamentar do vereador licenciado João Muller, atual secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, no valor de R$ 30 mil e contrapartida do município.

De acordo com Glaziela Solfa Marques o veículo vai ser usado nas ações da Secretaria de Cidadania e Assistência Social de Santa Eudóxia. “Vamos usar para atender o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do distrito. Como porta de entrada da assistência, o CRAS trabalha com a organização e articulação das unidades da rede socioassistencial e de outras políticas, é uma referência da comunidade e deve estar atento as suas demandas”.

O CRAS oferece várias atividades para a população. O objetivo é o fortalecimento de vínculos sociais e comunitários por meio dos serviços oferecidos pela rede de assistência para a população em vulnerabilidade social. Para participar das ações é só procurar a unidade.

