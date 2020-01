Secretaria da Educação confirma entrega de escolas no Abdelnur e Araucária nos próximos dois meses

EMEB “Ulysses Ferreira Picollo” - Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação confirmou a entrega oficial das Escolas Municipais de Educação Básica “Ulysses Ferreira Picollo”, no Residencial Eduardo Abdelnur e “Alcir Afonso Leopoldino”, no Jardim Araucária, respectivamente nos dias 15 de fevereiro e 7 de março, porém as aulas começam no dia 10 de fevereiro em toda rede municipal de ensino, inclusive nessas unidades.

A EMEB Ulysses Ferreira Picollo com 12 salas de aulas, quadra poliesportiva coberta, laboratórios de informática e ciências, refeitório, com capacidade para até 780 alunos, em dois turnos, será entregue no dia 15 de fevereiro. Inicialmente vai atender 480 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. O investimento foi de aproximadamente R$ 5 milhões com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), uma parceria do município com a Caixa Econômica Federal, por meio do projeto “Espaço Educativo Urbano.

Já a EMEB Alcir Afonso Leopoldino que está sendo finalizada no Jardim Araucária vai ser inaugurada oficialmente no dia 7 de março, porém as aulas começam no dia 10 de fevereiro. Na unidade serão atendidas 330 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental em dois períodos. A unidade conta com sete salas de aulas, salas de apoio, recursos, professores, secretaria, refeitório, cozinha, despensa, bicicletário e estacionamento. O investimento total, incluindo mobiliário, ultrapassa R$ 2 milhões com recursos da própria Prefeitura de São Carlos.

A diretora pedagógica da Secretaria de Educação, Cilmara Seneme Ruy, explicou que ano passado foi feito um cadastro tanto no Abdelnur como no Araucária e todos os alunos que demonstraram interesse foram matriculados. “Quem não fez a matrícula e tem interesse em vagas em uma dessas escolas deve procurar a Central de Vagas da Secretaria de Educação para verificar se ainda é possível”.

Para o secretário de Educação, Nino Mengatti, o importante não são as inaugurações oficiais. “O importante são as vagas abertas e que esses alunos já iniciem o ano letivo em escolas no próprio bairro onde moram. Já adquirimos todos os móveis, eletrodomésticos, enfim todos os equipamentos necessários para que essas escolas entrem em funcionamento integralmente. Vamos iniciar 2020 com 810 novas vagas, 480 no Abdelnur e 350 no Araucária. Somadas as 2.060 outras vagas abertas desde 2017 na educação infantil e 527 no ensino fundamental, vamos alcançando a meta do prefeito Airton Garcia que é nenhuma criança fora da escola”, ressalta Mengatti.

Para o prefeito o importante é que agora todas as crianças podem estudar onde moram, não dependendo mais de transporte para deslocamento. “Ainda em 2020 pretendemos entregar mais 3 escolas, sendo uma no distrito de Água Vermelha, uma no Zavaglia e outra no Planalto Verde”, confirma Airton Garcia.

Para atender todos os 19.066 alunos da rede municipal de ensino e outras 1.100 crianças matriculadas nas instituições conveniadas e mantidas pelo município, estão sendo adquiridos R$ 3 milhões em uniformes; R$ 2,1 milhão em material escolar (kits) e R$ 625 mil em livros para a educação infantil. A informatização da rede está sendo ampliada com a aquisição de 100 novos computadores e 90 tablets, um investimento de R$ 536 mil. Para a educação infantil também estão chegando 1.780 novas caminhas empilháveis ao custo de R$ 193 mil.

“Importante ressaltar que os recursos para uniformes e kits escolares não são contabilizados nos 25% de investimentos obrigatórios na educação. Todos esses recursos são do próprio município”, afirma Nino Mengatti.

Reformas e ampliação – A Secretaria de Educação está definindo uma agenda de entregas de obras de reforma e ampliação de diversas escolas da rede municipal de ensino. No CEMEI Carmelita Rocha Ramalho a piscina está sendo totalmente reformada e a quadra ganhou cobertura, um investimento de R$ 364 mil; o CEMEI Cônego Manuel Tobias ganha novos vestiários e piscina reformada. O investimento é de R$ 183 mil. Já a EMEB Janete Lia está sendo ampliada e totalmente reformada num total de R$ 345 mil e a EMEB Antônio Stella Moruzzi vai receber nova pintura e reforma geral em toda a estrutura da unidade, um investimento de R$ 272 mil.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também