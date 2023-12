Sebrae São Carlos lança e-book com dicas para vender mais no Natal

Crédito: Divulgação

O Natal é uma das datas mais esperadas pelo varejo e uma oportunidade para as empresas alavancarem o faturamento. Para ajudar os empreendedores no desafio de vender mais, o Escritório Regional do Sebrae-SP de São Carlos lançou um e-book gratuito com dicas para aproveitar o Natal.

A expectativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) é de um aumento de 5,6% nas vendas de Natal em comparação com o mesmo período do ano passado. E para ajudar o empreendedor a contribuir para os dados positivos, o e-book do Sebrae-SP vai destacar, entre outros pontos, a divulgação e venda nas redes sociais.

De acordo com o gestor de negócios do Sebrae-SP Aurélio Saraiva Guimarães, o último mês do ano é um dos mais corridos para o empreendedor e, muitas vezes, fica difícil planejar uma capacitação. “Organizamos o e-book com dicas práticas para o empreendedor conseguir implantar ações simples e efetivas para ele aproveitar a data comemorativa”, destaca.

Os interessados podem fazer o download do e-book pelo link https://bit.ly/PRESENTE_DE_NATAL_ERSÃOCARLOS. Outras informações pelo WhatsApp (16) 99186-7879.

