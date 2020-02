São Carlos VIII recebe “Projeto Trópicos Identitários: Fotografia, Arte e Memória”

Crédito: Divulgação

Uma espécie de intercâmbio cultural é o que propõe o projeto Trópicos Identitários, também chamado de Projeto Identidade, idealizado pelo artista visual Adriano Machado, de Feira de Santana, Bahia. Através de fotografias, Adriano realiza séries artísticas onde investiga a memória e a identidade de locais e territórios por onde vive. Durante três meses o artista fará uma residência artística na cidade de São Carlos.

A mudança de território faz parte da ideia do projeto, onde uma troca de saberes entre as regiões do país é motivação para criação artística e desenvolvimento de laços através da arte, especialmente entre os artistas do interior do Brasil.

Desenvolvido através de edital da Funarte - Fundação Nacional de Artes -, com o apoio da Prefeitura de São Carlos, será realizado no CEU das Artes, no bairro São Carlos VIII.

Serão desenvolvidas oficinas práticas de fotografia e vivências artísticas, roda de conversa sobre arte com a comunidade do entorno da do CEU das Artes, para que assim, seja possível realizar no final da residência uma exposição.

Utilizando noções de retrato, edição de imagem digital e manual, composição visual, impressão serigráfica e, principalmente, processos de criação artística baseadas na memória e no cotidiano dos jovens e adultos frequentadores do local, para criar narrativas que vão da imaginação à realidade. O trabalho poderá ser visto no CEU das Artes ao longo do seu desenvolvimento.

As inscrições para as oficinas serão realizadas na Praça do CEU, e acontecerão em duas turmas: quartas e quintas. Todas as atividades são abertas e gratuitas.

Mais informações: Praça do CEU São Carlos e redes sociais: www.instagram.com/foto.identidade.

