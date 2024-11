São Carlos vai reunir 1.000 pessoas na maior competição gamer da região

Onovolab: o local deverá reunir competidores de games, cosplayers e especialistas no assunto nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro - Crédito: Divulgação

Com a expectativa de reunir 1.000 pessoas e resultado de um investimento de R$ 50 mil, o São Carlos Game Summit, que será realizado no Onovolab promete movimentar a cidade e a região nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, oferecendo uma programação recheada de atrações para os apaixonados por games e entretenimento. Os recursos foram investidos em espaço, estrutura, mídia e pessoal, premiações robustas, com dinheiro, troféus em 3D, passaporte Onovolab para uso do espaço por um ano, entre outros

Com o objetivo de se consolidar como um dos maiores eventos de games da região, o evento ocorrerá num espaço seguro, confortável e climatizado, garantindo que os fãs de games aproveitem ao máximo sem se preocupar com o calor ou com intempéries climáticas.



A São Carlos Game Summit contará com diversas atrações, especialmente voltadas para os entusiastas de jogos, entre elas:

Arena Gamer/Console: Competição de jogos e experiências imersivas para fãs de E-Sports, abrangendo desde clássicos como Super Mario, Mortal Kombat e Street Fighter, até os mais recentes sucessos de Nintendo Switch, PlayStation 5 Pro e Xbox Series X.

Arena Gamer/PC: Um dos principais destaques do evento, prometendo ser o único da região a oferecer uma competição de E-Sports em computadores, com grandes títulos da atualidade como Counter-Strike 2 (CS2), League of Legends (LoL) e Valorant.

Arena Gamer/Mobile: Um espaço dedicado especialmente aos fãs de jogos mobile, com torneios competitivos organizados por monitores especializados.

Feira Geek/Gamer: Expositores de produtos e serviços voltados ao universo gamer, além de talentosos artistas que estarão expondo e vendendo suas obras.

Cosplayers: Uma verdadeira celebração dos personagens de filmes, séries e jogos. A organização do evento incentiva os participantes a se vestirem como seus personagens favoritos, tornando o ambiente ainda mais vibrante e colorido.

Palestras com Especialistas em Desenvolvimento de Games: O evento contará com palestras de professores doutores e especialistas renomados, abordando temas sobre o desenvolvimento de games e a indústria.

Além disso, o evento contará com uma atração extra promovida pela empresa Biotronica, especialista em impressão 3D, oferecendo aos visitantes uma experiência inovadora, repleta de aprendizado, diversão e oportunidades de networking.

Os ingressos: Já disponíveis para compra online.

Horário de Funcionamento: Das 12h de sábado às 12h de domingo, totalizando 24 horas de atividades ininterruptas.





