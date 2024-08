Domingo (18) São Carlos terá a Festa da Cultura Brasileira na praça da XV

A Feira da Economia Solidária, através do Setorial de Alimentação, estará realizando neste domingo, 18, das 10h às 22h, a Festa da Cultura Brasileira, que será realizada na Praça Christiano Altenfelder, a Praça XV.

O intuito do evento é trazer a tradição culinária brasileira, representando cada região do Brasil, através de pratos típicos, atrações culturais, música, artesanato brasileiro, brinquedos e massoterapia.

Para todos os gostos

Uma farta opção de alimentos estará à disposição daqueles que comparecer, como prato terra mar, torya alemã, cuca de banana, pão de queijo recheado, cuscuz paulista, fubá suado, dadinho de tapioca, baião de dois, vatapá, tutu de feijão, vaca atolada, hot dog carioca, lasanha, galinhada, pastel de Belém, feijoada, maniçoba, caipirinha, quindim e muito mais.

Cultura

Durante a Feira, haverá aula de yoga com o professor Gabriel Romão, roda de capoeira com o Grupo Ginga Pinhal e oficina de dança com o professor Paullo D’Santtis.

Consta ainda palestras sobre histórias de tradições de São Carlos com Fábio Fontana de Souza, da Fundação Pró-Memória e a influência africana na cultura brasileira, com Nani Nunes da Afrokali.

Confora a programação completa

10h – Aula de Yoga

11h – Apresentação da Escola Paralelo

11h45 – Apresentação da ONG Nave Sal da Terra

12h – Música ambiente com o DJ Ligero

14h – Roda de capoeira

15h – Palestra com Fábio Fontana de Souza

16h – Oficina de dança

17h – apresentação da escola Maestro João Sepe

18h – Apresentação da passista Paola

19h – Palestra com Nani Nunes

20h – Show com Nara Dom