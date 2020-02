São Carlos tem a menor taxa de mortalidade no trânsito entre as cidades com mais de 200 mil habitantes

Maioria das vítimas são motociclistas - Crédito: Arquivo/SCA

Nesta semana, o Núcleo de Estudos de Segurança no Trânsito (NEST) da Universidade de São Paulo (USP) divulgou as taxas de mortes no trânsito por 100 mil habitantes nos municípios paulistas com mais de 200 mil habitantes (nas cidades menores a acidentalidade viária não constitui, em geral, grande problema).

As populações foram obtidas no site do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e os números de mortes no trânsito, no site do Programa Respeito à Vida do Governo do Estado de São Paulo, levando em conta apenas as vias municipais, pois a gestão das “rodovias” é de responsabilidade do Governo Estadual (estradas estaduais) ou Federal (estradas federais).

No ano de 2019, os cinco municípios com melhor desempenho (maior segurança no trânsito) foram: Marília (1º), Americana (2º), Praia Grande (3º), São Carlos (4º) e Indaiatuba (5º). Os cinco de pior desempenho (menor segurança no trânsito) foram: Franca (22º), São Vicente (23º), São José do Rio Preto (24º), Araraquara (25º) e Guarujá (26º).

Para uma avaliação estatisticamente mais representativa do desempenho dos municípios deve-se considerar a média dos anos de 2019, 2018 e 2017. Neste caso, os cinco municípios que apresentaram melhor desempenho (maior segurança no trânsito) foram: São Carlos (1º), Bauru (2º), Marília (3º), Região Metropolitana de São Paulo (4º) e Taubaté (5º). Os cinco de pior desempenho foram: Santos (22º), Araraquara (23º), Praia Grande (24º), Franca (25º)e São José do Rio Preto (26º).

Para o secretário de Transporte e Trânsito de São Carlos, Coca Ferraz, as ações adequadas nas áreas de Engenharia (sinalização, semaforização e obras viárias), Educação e Fiscalização, além de uma sinalização “chamativa” e com estética adequada, fator que tem, comprovadamente, impacto indireto positivo no comportamento de condutores e pedestres, são fatores que fizeram com que São Carlos conquistasse o primeiro lugar no ranking da segurança no trânsito entre os 26 municípios paulistas.

“Conquistamos essa posição, primeiro, pelo apoio que recebemos do prefeito Airton Garcia e pelo envolvimento da população, que abraçou a causa graças, sobretudo, as campanhas nas escolas e a sinalização moderna e ‘chamativa’ e, segundo, pela competência e dedicação da equipe da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, bem como dos nossos parceiros, como as secretarias de Segurança Pública, de Educação, Comunicação, Diretoria Regional de Ensino, Polícia Militar, entre outros organismos”, avaliou Coca Ferraz.

Confira as tabelas a seguir. Na tabela 1 são mostrados os números relativos ao ano de 2019 e na Tabela 2 a média dos valores considerando os três últimos anos (2017, 2018 e 2019).

TABELA 1 - ANO DE 2019

Posição no ranking Município População (hab) Mortes no trânsito Taxa de mortes/ 100 mil hab 1 Marília 238.882 8 3,35 2 Americana 239.597 10 4,17 3 Praia Grande 325.073 14 4,31 4 São Carlos 251.983 11 4,37 5 Indaiatuba 251.627 11 4,37 6 Taubaté 314.924 15 4,76 7 Campinas 1.204.073 58 4,82 8 Rio Claro 206.424 10 4,84 9 RM São Paulo 21.734.682 1177 5,42 10 Piracicaba 404.142 22 5,44 11 SJ dos Campos 721.944 40 5,54 12 Bauru 376.818 21 5,57 13 Jundiaí 418.962 25 5,97 14 Hortolândia 230.851 14 6,06 15 Ribeirão Preto 703.293 43 6,11 16 Santos 433.311 27 6,23 17 Sumaré 282.441 18 6,37 18 Limeira 306.114 21 6,86 19 Pres Prudente 228.743 17 7,43 20 Sorocaba 679.378 53 7,80 21 Jacareí 233.662 19 8,13 22 Franca 353.187 29 8,21 23 São Vicente 365.798 32 8,75 24 SJ do Rio Preto 460.671 42 9,12 25 Araraquara 236.072 23 9,74 26 Guarujá 320.459 36 11,23

TABELA 2 - MÉDIA DOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS (2019, 2018 E 2017)

Posição no ranking Município Taxa de mortes/ 100 mil hab 1 São Carlos 4,42 2 Bauru 4,63 3 Marília 4,93 4 RM São Paulo 5,77 5 Taubaté 5,78 6 Sumaré 5,88 7 SJ dos Campos 5,89 8 Campinas 6,01 9 Jacareí 6,32 10 Americana 6,35 11 Piracicaba 6,50 12 Jundiaí 6,76 13 Indaiatuba 6,82 14 Hortolândia 7,07 15 Rio Claro 7,17 16 São Vicente 7,61 17 Limeira 7,69 18 Ribeirão Preto 8,09 19 Sorocaba 8,31 20 Guarujá 8,48 21 Pres Prudente 8,52 22 Santos 8,53 23 Araraquara 8,69 24 Praia Grande 9,17 25 Franca 9,24 26 SJ do Rio Preto 9,75

