São Carlos se aproxima de 1,4 mil de casos de dengue

Mosquito da dengue - Crédito: Divulgação

A quantidade de casas positivos para a dengue em São Carlos aumenta a casa semana. Hoje, já são 1.384 casos positivos da doença causada pelo Aedes aegypti.

A informação foi passada na tarde desta sexta-feira, 12, em boletim semanal divulgado pela assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal.

De acordo com os números, no três primeiros meses e meio de 2024 já foram registradas 4.984 notificações para a doença. Dos casos positivados, 1.247 são autóctones e outros 137 importados. Para Chikungunya foram registradas 45 notificações, com 25 casos descartados e 20 aguardando resultado de exame. Para Zika foram registradas 16 notificações, com 16 casos descartados e para Febre Amarela foram registradas 2 notificações, com 2 casos descartados.

De acordo com o informativo, em 2023 foram registradas 4.025 notificações para Dengue, com 726 casos positivos, sendo 620 autóctones e 106 importados. Para Chikungunya foram registradas 153 notificações, com 140 casos descartados, 5 positivos, sendo um autóctone e 4 importados. Para Zika foram registradas 108 notificações, com 108 casos descartados. Para febre amarela foram registradas duas notificações, com dois casos descartados.

