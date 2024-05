São Carlos registra a temperatura mais baixa do ano nesta quarta-feira

Frio - Crédito: Agência Brasil

São Carlos registrou a temperatura mais baixa do ano nesta quarta-feira (29). Por volta das 6h30, os termômetros marcaram apenas 9ºC na estação meteorológica instalada na sede da Defesa Civil, na Vila Marcelino.

Segundo o IPMET de Bauru, massa de ar frio mantém as temperaturas baixas pelo menos até sexta-feira. Não há previsão de chuva.

No final de semana, centro de alta pressão no oceano, na altura do litoral paulista, mantém a condição de tempo estável, com céu claro a poucas nuvens no estado de São Paulo. Temperaturas em gradativa elevação.

