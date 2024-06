São Carlos lança aplicativo para turismo e série de cartões postais

Crédito: divulgação

A Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda, por meio do Departamento de Fomento ao Turismo, apresentou na última segunda-feira, 24, a integração ao aplicativo “destinos inteligentes”. Uma das principais ferramentas de informações e prestação de serviços do turismo no país, o aplicativo oferece aos visitantes da cidade uma série de informações relevantes sobre os pontos de lazer da cidade, gastronomia e hotelaria, atrativos turísticos, mapeamento personalizado, complexo inventário virtual e guia interativo e histórico. “O objetivo da plataforma é oferecer facilidade na busca pelas informações aos nossos turistas e aproximar ainda mais de todos os atrativos e funcionalidades disponíveis em São Carlos”, destacou a secretária Danieli Favoretto Valenti, da SMTER.

Talita Camargo, sócia da Plataforma Destinos Inteligentes, fez a apresentação do aplicativo e destacou a relevância da integração de São Carlos, por meio da Prefeitura. “O aplicativo está em cidades relevantes, como o Rio de Janeiro, Fortaleza, aqui em São Paulo em Guarulhos, Ilhabela, entre outras”, destacou, lembrando que o aplicativo está disponível para download na Google Play e Apple Store, e é gratuito.

Outra atração foi o lançamento de uma nova série de cartões postais de São Carlos. A iniciativa do Departamento de Fomento ao Turismo, em colaboração com um grupo de fotógrafos locais, tem como foco a criação e distribuição de cartões postais visualmente atrativos que destacam São Carlos. “Essas imagens, gentilmente cedidas por fotógrafos locais, não apenas aumentam o apelo estético, mas também preservam a autenticidade dos pontos turísticos da cidade”, lembrou a secretária.

O diferencial da iniciativa está na integração com o aplicativo "Destinos Inteligentes" através de códigos QR incorporados em cada cartão postal. Ao escanear esses códigos, os turistas podem ter acesso a tudo o que São Carlos tem a oferecer, desde toda infraestrutura turística bem como atrativos e eventos.

“A plataforma além de ser um guia turístico digital também é uma importante ferramenta de gestão, possibilitando análises estatísticas robustas para identificar tendências e preferências dos visitantes e a disponibilização de métricas turísticas atualizadas e confiáveis, essenciais para a formulação de políticas públicas eficazes. Ao aproveitar essas informações, São Carlos visa otimizar a alocação de recursos e implementar estratégias personalizadas para promover o crescimento sustentável do setor turístico”, explicou a secretária Danieli Favoretto Valenti.

“O projeto reforça o compromisso de São Carlos em adotar avanços tecnológicos sem perder de vista a preservação de seu patrimônio cultural, abrindo caminho para fomentar de forma mais eficaz um cenário turístico ainda mais vibrante”, concluiu a secretária.

Leia Também