São Carlos está no mapa de "grande perigo" do INMET

São Carlos aparece no mapa de "grande perigo" devido a baixa umidade do ar que pode ficar abaixo dos 12% nos próximos dias.

O alerta do Inmet devido a uma nova onda de calor atingirá o Brasil no mês de setembro. A previsão do instituto é para elevação das temperaturas, de pelo menos 5ºC acima da média, baixa umidade e manutenção da estiagem. O tempo quente e seco favorece o surgimento de focos de queimada, que tem causado enorme preocupação e mobilizado autoridades ao longo das últimas semanas, desde o interior de São Paulo, passando pelo Centro-Oeste até a Amazônia.

Instruções:

Beba bastante líquido.

Atividades físicas são nocivas em tal tempo seco.

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Use hidratante para pele e umidifique o ambiente.

Evite bebidas diuréticas (café e álcool).

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

