São Carlos está entre as cidades que tiveram maior acúmulo de chuva em janeiro

O site Climatempo, especializado em meteorologia, divulgou nesta sexta-feira (31) o balanço meteorológico de janeiro.

São Carlos aparece entre as sete cidades que tiveram os maiores acumulados de chuva no estado.

Franca aparece em primeiro no ranking com 410 mm de chuva. São Carlos está na sexta posição com 320 mm, atrás de Presidente Prudente que registrou 350 mm de chuva nos 31 dias de janeiro.

A maior temperatura registrada no estado, no mês passado foi em Registro, no Vale do Ribeira, no dia 1º: 38,3ºC. A menor temperatura foi em Campos do Jordão, no dia 26, quando a cidade registrou apenas 7,4ºC.

Maiores acumulados de chuva em SP (valores aproximados)

Franca: 410 mm

Ituverava: 390 mm

Tupã: 390 mm

São Simão: 350 mm

Presidente Prudente: 350 mm

São Carlos: 320 mm

Bebedouro: 320 mm

