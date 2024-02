São Carlos: carnaval terá monitoramento por câmeras

Crédito: Divulgação

Com o objetivo de garantir que o Carnaval 2024 seja seguro para a população, a Prefeitura de São Carlos, através da Secretaria de Segurança Pública, vai realizar monitoramento por câmeras, oferecer segurança pública integrada com a particular, realizar rondas permanentes da Guarda Municipal com apoio da Policia Militar em todos os eventos. Além do trabalho rotineiro, padrão do dia a dia, os guardas vão fortalecer a segurança nos eventos de maiores proporções.

A Praça XV será monitorada por 5 câmeras e o Ginásio Milton Olaio Filho, onde será realizado o Carnafunk, por outras 6 câmeras. Os equipamentos estarão integrados a Central de Monitoramento da Guarda Municipal e compartilhada com as demais policias.

O secretário municipal de Segurança Pública, Samir Gardini, ressaltou que todas as estratégias de segurança foram definidas nas reuniões do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), com a participação da Polícia Militar, Guarda Municipal, Defesa Civil, Bombeiros, Policia Civil, Departamento de Fiscalização e Vigilância Sanitária, realizadas mensalmente para debater as operações, demandas do mês, montar a programação para atender os eventos e fazer as operações da demandas solicitadas pela população.

Para o secretário, do ponto de vista social e cultural, a Prefeitura acertou em distribuir as atividades do carnaval por vários locais, evitando a concentração e minimizando situações de conflitos.

“Pelo nosso mapeamento serão colocadas equipes fixas, principalmente no Ginásio Milton Olaio Filho e na Praça XV. Os demais pontos nós atenderemos com a quantidade de guardas municipais que se inscreverem na hora extra, com rondas e alguns estacionamentos. Preparamos uma estratégia para fazer rondas constantes nas regiões do Parque Faber, que poderá reunir muitas pessoas. Os distritos também receberam reforço na segurança assim como os bairros”.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública na entrada do Ginásio Milton Olaio Filho as pessoas passarão por uma revista, não sendo permitido garrafas, latas e qualquer tipo de material ilícito. Agentes particulares de segurança também foram contratados e estarão nos eventos que acontecem nos Centros da Juventude do Cidade Aracy e do Monte Carlo.

O secretário orienta a população a ter moderação no uso de bebidas alcoólicas, a tomar muito cuidado com uso de celulares, cuidado com o estacionamento de veículos, colocar o mais próximo possível da área de monitoramento e evitar brigas. “Os infratores da lei serão devidamente responsabilizados, conduzidos com todo o tratamento da legislação no seu rigor”, finalizou Gardini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também