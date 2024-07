São Carlos aparece na 3ª posição em ranking das melhores cidades para se viver no Brasil

Avenida São Carlos durante a noite - Crédito: divulgação

Em um estudo inédito que utiliza o Índice de Progresso Social (IPS), São Carlos se destaca como a terceira melhor cidade para se viver no Brasil, ficando atrás apenas de Gavião Peixoto e Brasília. O ranking, divulgado pelo IPS Brasil, avaliou mais de 5.570 municípios em todo o país, com base em 52 indicadores de áreas como saúde, educação, segurança e acesso à informação.

Para acessar e baixar o relatório completo do IPS Brasil, clique aqui.

Interior de São Paulo domina ranking

O estudo revela que o interior de São Paulo se destaca como região com a melhor qualidade de vida no país, ocupando 13 das 20 primeiras posições no ranking. Essa forte presença da região se deve à sua economia pujante e à presença de centros tecnológicos renomados, muitas vezes ligados a universidades.



Pontuações dos 20 municípios brasileiros com os melhores e piores desempenhos no IPS Brasil 2024.

Veja o ranking das 20 melhores cidades para se viver no Brasil:

1. Gavião Peixoto (SP): 74,49;

2. Brasília (DF) 71,25:

3. São Carlos (SP): 70,96;

4. Goiânia (GO): 70,49;

5. Nuporanga (SP): 70,47;

6. Indaiatuba (SP): 70,47;

7. Gabriel Monteiro (SP): 70,42;

8. Águas de São Pedro (SP): 70,37;

9. Jaguariúna (SP): 70,29;

10. Araraquara (SP): 70,22

11. Presidente Lucena (RS): 70,14

12. Luzerna (SC): 70,09

13. Pompéia (SP): 70,06

14. São Caetano do Sul (SP): 70,02

15. Maringá (PR): 69,96

16. Piracicaba (SP): 69,95

17. Nova Lima (MG): 69,89

18. Campinas (SP): 69,88

19. Caxambu (MG): 69,69

20. Vinhedo (SP): 69,65

Metodologia inovadora e foco no bem-estar

O IPS Brasil se diferencia de outros rankings por utilizar uma metodologia internacional que mede o bem-estar da população de forma abrangente. Através de mais de 300 indicadores provenientes de órgãos oficiais e instituições de pesquisa, como DataSUS, CNJ, Anatel e CadÚnico, o estudo avalia três dimensões principais:

O IPS Brasil prioriza a utilização de indicadores recentes, de boa qualidade e produzidos anualmente. Isso garante que o ranking apresente um retrato fiel da realidade dos municípios brasileiros, permitindo comparações precisas e acompanhamento da evolução ao longo do tempo.

Foco nos resultados e não apenas em investimentos

O estudo destaca que o objetivo do IPS Brasil não é simplesmente classificar os municípios por PIB ou oferta de serviços, mas sim avaliar os resultados dessas políticas públicas na vida da população. Ou seja, o ranking busca identificar as cidades que proporcionam maior expectativa de vida, menores taxas de homicídio e poluição, e melhor acesso à educação superior aos seus habitantes.

Leia Também