São Carlos 8 receberá unidade do restaurante popular

Estimativa é que sejam oferecidas 500 refeições diárias - Crédito: Divulgação

A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento irá instalar uma unidade do Restaurante Popular na região do bairro Dom Constantino Amstalden, conhecido como São Carlos 8.

Conforme processo administrativo nº 19.451/2019, a Prefeitura já fez a locação do espaço que está situado na avenida Capitão Luís Brandão, 200 e já vem promovendo as adequações necessárias como, colocação de forro, pintura, construção de muro, acessibilidade para cadeirantes, serviços de serralheria, bem como, a colocação de sistema de alarme.

As adequações do prédio custarão em torno de R$ 35 mil aos cofres públicos, enquanto que, o funcionamento da unidade para o atendimento no jantar de 500 refeições de segunda a sexta-feira, terão um custo aproximado de R$ 1,5 milhões por ano, valor este suportado exclusivamente pelo município.

A vereadora Cidinha do Oncológico destinou o valor de R$ 36 mil em emendas parlamentares para cobrir os primeiros meses de alugueis do espaço.

De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, a unidade II do Restaurante Popular hoje instalada no bairro Vila Irene será transferida para a região do São Carlos 8, posto que, de acordo com levantamentos realizados em julho de 2019 em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e informações do IBGE, não há qualquer apontamento de vulnerabilidade social ou alimentar considerável no bairro onde atualmente se encontra a unidade, se comparado à região do bairro São Carlos 8.

A região onde será instalada a referida unidade conta com, São Carlos 8, Santa Maria I, Santa Maria II, Vila Jacobuci e Jardim Munique, que se destacam de acordo com informações do IBGE como uma das regiões mais carentes, com alto índice de vulnerabilidade social e alimentar e concentração de famílias em situação de extrema pobreza, além de contar com pouquíssimos equipamentos públicos.

De acordo com a Secretaria responsável pelas 3 (três) unidades dos Restaurantes Populares, a decisão foi objeto de análise técnica e jurídica através de abertura em 2 de outubro de 2019 de processo administrativo.

A expectativa é que a unidade II do Restaurante Popular já esteja em funcionamento no novo endereço até o fim de março.

Com isso, São Carlos contará com unidades do Restaurante Popular nos bairros Cidade Aracy I, Antenor Garcia e São Carlos 8, além da Cozinha Comunitária de Santa Eudóxia, também de responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.

