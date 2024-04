São-carlense vítima de acidente necessita de ajuda para recuperar vida normal

Sem movimentos no braço direito: Felipe busca ajuda para procedimento cirúrgico e voltar a ter uma vida normal - Crédito: Divulgação

O são-carlense Felipe Hyppólito de Souza, de 21 anos, luta para voltar a ter uma vida normal. Vítima de um acidente de moto, sofreu ferimentos considerados graves e desde outubro de 2023 perdeu os movimentos do braço direito. Desde então busca por informações e ajuda para voltar a ter uma vida normal que será possível após uma cirurgia que é feita no Brasil, somente em Florianópolis e é particular, ao custo de R$ 28.800,00. Sem recursos faz uma campanha que foi encampada pelo São Carlos Agora.

Na tarde desta quinta-feira, 11, a reportagem entrou em contato com Felipe que contou o drama que vive ao lado da namorada Nicole, com quem vive junto em uma casa no Jardim das Torres. “Ela me ajuda muito. Me dá o suporte que preciso e nunca me abandonou. Eu amo essa garota. Ela é minha parceira”, disse.

O acidente

Felipe disse que tudo começou no dia 21 de outubro de 2023. Trabalhava em um estabelecimento comercial no Conjunto Residencial Maria Stella Fagá como entregador e ao final do experiente, retornava para casa e na rua Lourenço Inocentini ocorreu a colisão com um veículo. “Se nada acontecesse, eu ia para casa e depois iria assumir o segundo trabalho que eu tinha, que era motoboy”, disse.

Após o acidente, Felipe disse que sofreu ferimentos e foi internado na Santa Casa, onde ficou por 12 dias. Neste período passou por ressonância magnética e foi constatado ferimentos graves no plexo braquial, um conjunto de nervos.

“Fiquei sem movimento no braço direito. Três nervos saíram das costas e médicos disseram que não havia cirurgia em São Carlos e o SUS não cobria as despesas”, disse.

Em busca de uma luz

Resiliente e lutando pela vida, Felipe buscou na internet uma saída para sua dor. Fez exames neurológicos, e encontrou Jayme Bertelli, especialista no tratamento de lesões do plexo braquial e paralisias de nervos periféricos, além de professor internacional que atua em Florianópolis (Santa Catarina).

Uma luz surgiu para o jovem são-carlense que foi até a cidade catarinense e passou por consultas e exames e teve o diagnóstico: uma cirurgia proporcionará novamente os movimentos normais. A cirurgia, inclusive, já está marcada para o dia 9 de maio.

Procedimento caro

Felipe assumiu o compromisso. Porém, a cirurgia é cara: R$ 28.800,00 e ele disse que não reúne condições de arcar com todo o montante e por isso iniciou uma campanha para conseguir os recursos necessários. “Estadia, viagem e alimentação eu consigo arcar. Eu não tenho dinheiro para pagar a operação”, disse ao SCA.

Por isso realiza uma campanha e pede a ajuda da população.

Dores e o sonho de voltar a viver normalmente

Felipe chorou durante a entrevista. Emocionado, ao ser indagado o que sonhava para seu futuro, foi humilde. “Minha esperança é ter uma vida normal. Poder vestir a camisa sozinho. Trabalhar, correr. Hoje, convivo com fortes dores e medicamentos para que eu não sofra tanto. Queria só viver normal novamente”, completou.

Quem puder (e quiser) ajudar o entregador e motoboy Felipe, basta entrar em contato pelo fone 16 99430-9179.

