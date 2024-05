São-carlense irá disputar o Miss Grand São Paulo

Bela são-carlense: Victória é Missa Grand São Carlos - Crédito: Divulgação

A bela são-carlense Victória Cristina dos Santos, 18 anos, irá representar a cidade no Miss Grand São Carlos 2024, previsto para ser realizado no dia 6 de julho na capital paulista.

No sábado, 25, ele foi eleita a mais bela são-carlense em uma seletiva realizada também em São Paulo e adquiriu o direito de representar a cidade no evento estadual que ainda não tem um local definido e deverá contar com a presença de aproximadamente 200 jovens de todo o estado.

Victória se prepara para a competição estadual e caso seja eleita a mais pela paulista no Miss Grand São Paulo, irá adquirir o direito de representar o estado em um evento nacional e posteriormente, até internacionalmente, caso conquiste o título da mais bela brasileira neste concurso de beleza.

“Me sinto empoderada e gostaria que todas as mulheres se sentissem assim. Que sejam determinadas como eu procuro ser. E nestes eventos de beleza, procuro dar o melhor de mim, pois quero representar a minha cidade, o meu estado o meu país em todos os concursos que eu puder estar presente”, disse Victória ao São Carlos Agora. “Assim tenho a oportunidade de conhecer outras culturas, outras pessoas. Me socializar e deixar um legado positivo para todas as pessoas”, disse.

Victória reside com a família no Cidade Aracy e participa de concursos de beleza desde os 8 anos. Em 2023, em junho, participou do Miss Teen Brasil e representou o estado de São Paulo, sendo eleita a vice-campeã do concurso Nacional.

“Hoje (sábado) fui eleita como Miss Grand São Carlos 2024 e irei representar nossa cidade em busca do título para representar o estado de São Paulo novamente e sucessivamente ir ao nacional e internacional”, finalizou.

