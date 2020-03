São-carlense integrará Hospital de Amor de Barretos

Rykoff passa a ser coordenador regional do Hospital do Amor - Crédito: Divulgação

Através de contato feito pelo Analista de Captação de Recursos do Estado de São Paulo do Hospital de Amor de Barretos, Jody Wood, Rykoff Aidar, integrante da Comissão Paixão Sertaneja, entidade sem fins lucrativos e que realiza eventos no segmento sertanejo para auxiliar os mais necessitados passará a fazer parte da equipe capitaneada por Henrique Prata, como coordenador regional do hospital na região.

“Os resultados e trabalhos realizados em São Carlos faz com que Rykoff seja um aliado forte com sua equipe para nossos projetos e será um prazer tê-lo conosco”, afirmou Wood. Orgulhoso pelo convite, Rykoff enalteceu os amigos pela nova função.

“Meu trabalho não é pessoal, é de equipe e sem interesses. O povo de São Carlos é quem manda e faz acontecer. Os amigos do setor agropecuário são os responsáveis por cada conquista e agradeço a Comissão Paixão Sertaneja e aos amigos contra o câncer por esta nova missão. Ajudaremos mais gente juntos ainda”, finalizou.

A oficialização será feita dentro de dias em Barretos no Departamento de Captação de Recursos do Hospital de Amor.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também