São-carlense com doença degenerativa faz campanha para ajudar custear cirurgia

O técnico em eletrônica Marlon Henrique Rodrigues Pitta, 30 anos, trava a sua maior batalha até aqui: pela vida. Com uma doença degenerativa, ele faz uma campanha, com o apoio do São Carlos Agora, para buscar recursos e custear uma cirurgia para que o mal que o acomete, seja extirpado. Hoje avaliada em R$ 130 mil e realizada somente em Barcelona, na Espanha.

Marlon é portador de Siringomielia, uma patologia em que um cisto cheio de líquido (siringe) se desenvolve dentro da cavidade tubular localizada na área central da medula espinhal. Com o tempo, pode aumentar, danificando a medula espinhal e causando sintomas que deixam graves e sequelas e pode levar a morte.

Marlon mora com a mãe, Filomena, na rua Firmino Brigante, 65, próximo ao Caic, no Cidade Aracy e em uma entrevista falou sobre a sua luta para vencer a doença.

2017

Segundo Marlon sua vida começou a mudar em 2017, quando passou a sentir dores na coluna. Por um tempo, reconhece, não deu muita atenção até que começou a sentir desconforto abdominais e nos testículos.

“Procurei médicos especializados e passei por diversos exames e nada foi constatado. Coincidentemente eles me disseram que o problema poderia estar relacionado com as dores na coluna”, Disse Marlon.

No mesmo ano procurou um neurocirurgião e após ressonância foi diagnosticado uma hidrossiringomielia. “Mas o médico disse que não seria nada demais e era para eu seguir a vida”. Mas Marlon estava preocupado e foi para uma segunda opinião com outro especialista e obteve a mesma resposta. Isso em 2018.

Já em 2019, o técnico em eletrônica passou a ter sintomas mais fortes e que atingiam suas mãos, braços, pés e pernas. Além da região abdominal e os ombros. A visão começou a embaçar também e ele procurou dois oftalmologistas e nada diagnosticado.

A preocupação aumentou e ele foi em um terceiro neurocirurgião que diagnosticou o mesmo problema dos dois anteriores até que decidiu ir até um neurologista que mudou o diagnóstico, afirmando que seria portador da Siringomielia.

“Esta doença é degenerativa porque conforme avança, agride a medula e as células morrem. Aí vem a incontinência urinária e a fecal. Depois vem a paralisia nas pernas e a tetraplegia. Por fim a morte”, afirmou Marlon.

Segundo ele, o cisto em seu corpo está entre as vértebras T5 e T8, na região torácica. “Quanto mais cresce, maior a dor”, resumiu.

LUTA PELA VIDA

Marlon afirmou que agora sua luta é pela vida. Desde que foi diagnosticado com a doença, passou a pesquisar na internet para achar alternativas, já que no Brasil, a cirurgia é feita pelos planos médicos quando o paciente apresenta sequelas. “Mas sonho em poder ser operado enquanto estou saudável”, disse.

Por isso, diante da pesquisa feita, descobriu que em Barcelona, na Espanha, há um especialista que faz a cirurgia. O problema é que ela está avaliada em R$ 130 mil. “Teria que fazer o quanto antes”, explicou.

Sem condições de arcar com tais despesas, iniciou campanhas solidárias no sentido de buscar ajuda e conseguir os recursos necessários para passar pelo procedimento.

Na internet há uma vakinha virtual onde a pessoa pode fazer a doação através do link https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajude-o-marlon-a-vencer-a-siringomielia-doenca-degenerativa ou ainda fazer qualquer depósito na conta poupança 60.013564.7 (Banco Santander - Agência: 4730).

Há ainda a possibilidade de o doador entrar em contato pelo fone

16 99323-0024 (WhatsApp) e falar diretamente com Marlon ou ainda ir até a sua casa, na rua Firmino Brigante, 65, Cidade Aracy.

AÇÕES

Para ajudar na campanha de Marlon e que os recursos sejam obtidos o quanto antes, amigos irão realizar rifas, jantar beneficente, show de prêmios e até um show beneficente. “Espero que as pessoas possam me ajudar. Agradeço antecipadamente a bondade de todos. Que Deus dê em dobro”, finalizou.

