Santa Casa recebe visita do deputado estadual Major Mecca e busca apoio parlamentar para melhorias hospitalares

SIGA O SCA NO

Crédito: Comunicação Santa Casa

Nesta quinta-feira, dia 29, o provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Júnior, recebeu a visita do deputado estadual Major Mecca. Durante o encontro, foram discutidas questões relacionadas à área da saúde e o provedor entregou pessoalmente ao deputado um projeto solicitando recursos para materiais necessários à Santa Casa.

Segundo o Major Mecca, a visita foi importante para conhecer os projetos em andamento na Santa Casa e poder contribuir para a prestação de serviços da instituição. “A área da saúde é fundamental, e ao sairmos em campo para fazer visitas e fiscalizações, buscamos maneiras de ajudar. Recursos já foram destinados à Santa Casa e estamos prontos para colaborar. Recebemos uma pasta com demandas do provedor e estamos à disposição para melhorar a vida de todas as pessoas atendidas pela instituição”, afirmou.

Para o provedor da instituição, visitas como essa enaltecem o trabalho que a Santa Casa realiza há anos em prol da sociedade e do atendimento à população do SUS. “Aproveitamos a oportunidade para solicitar uma emenda parlamentar no valor de 300 mil reais, visando a substituição da mobília interna da instituição, incluindo camas que irão aprimorar ainda mais a qualidade assistencial aos nossos pacientes”, declarou.

Além do Tenente Coronel PM Luiz Sérgio Mussolini Filho, também participaram da visita Ariellen Guimarães, gerente de relações institucionais, Marcos Daniel, assessor de relações institucionais, Omar Casale, empresário e membro da mesa diretora do hospital, o Major Denami, e os assessores Robson Amaro e Renato Pereira.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também