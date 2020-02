Santa Casa lança campanha “tampinha solidária”

Hospital arrecada tampinhas plásticas para trocar por cadeiras de rodas - Crédito: Divulgação

Você sabia que aquela tampinha plástica de água, refrigerante ou amaciante que é descartada no lixo, diariamente, pode ajudar muitas pessoas?

É por isso que a Santa Casa começou uma campanha de arrecadação de tampinhas plásticas, em parceria com o Rotary Club São Carlos Clima e a Lubrifisc Lubrificantes. A ideia é arrecadar 1.800 quilos de tampinhas plásticas, que serão revertidos para a compra de 3 cadeiras de rodas.

Podem ser doadas tampinhas de água, refrigerante, leite, maionese, achocolatados, remédios, creme dental, shampoo, condicionador, amaciante, sabão em pó e líquido, café, catchup, detergente, requeijão, leite, potes de sorvetes, dentre outros similares. O importante é que as tampas estejam limpas e sem nenhum rótulo de papel.

Atualmente, a Santa Casa possui 11 cadeiras de rodas. O ideal seria ter pelo menos 23, mais do que o dobro da quantidade de hoje para atender à demanda de todo o hospital.

A Santa Casa recebe as doações das tampinhas, realiza a venda do material para a empresa de reciclagem e, com o valor arrecadado, compra as cadeiras.

A Consultora de Captação de Recursos da Santa Casa, Angela Oioli, reforça que “além de melhorar o atendimento ao paciente, estamos colaborando com o meio ambiente. A Santa Casa precisa da sua ajuda. Mobilize sua família, parentes e grupos de amigos para que, juntos, consigamos conquistar essas três cadeiras de rodas para melhorar a assistência do hospital. Contamos com a sua solidariedade”

As tampinhas podem ser entregues na Portaria do Estacionamento da Santa Casa (Portaria 5), que fica na Rua Maestro João Seppe, s/nº.

SERVIÇO:

CAMPANHA “TAMPINHAS SOLIDÁRIAS”

PONTO DE COLETA: Portaria 5, do Estacionamento da Santa Casa – rua Maestro João Seppe, s/n

