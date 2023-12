Santa Casa homenageia funcionárias com mais de 30 anos de serviços prestados ao hospital

Cada homenageada recebeu do hospital, flores, brindes e um crachá de identificação comemorativo - Crédito: Comunicação Santa Casa

A Santa Casa de São Carlos, promoveu sexta-feira, 15, uma emocionante homenagem para 23 funcionárias que completaram mais de 30 anos, de serviços prestados ao hospital em 2023.

Segundo a coordenadora do Centro Integrado de Humanização da instituição, Juliana Fernandes Tedesco, a homenagem foi uma forma de reconhecer a dedicação dos funcionários nesses anos de serviços prestados. “Esse foi um momento dedicado à essas colaboradoras que tanto se empenham e se dedicam à Santa Casa. Cada uma delas contribuiu para crescimento e qualidade dos serviços prestados na instituição. Por isso organizamos esse evento com muito carinho, vale ressaltar que esse time que tem mais de 30 anos, de casa são todas mulheres”, destacou.

Cada homenageada recebeu do provedor Antônio Valério Morillas Júnior, e de representantes da mesa administrativa do hospital, flores, brindes e um crachá de identificação comemorativo. “Nós sempre buscamos valorizar todos os profissionais da Santa Casa, e essa foi uma forma de demonstrarmos a nossa gratidão ao empenho e dedicação de cada um. Todas as funções dentro do hospital têm a sua importância e precisamos reconhecer todo o profissionalismo da nossa equipe de funcionários”, disse o provedor.

A funcionária mais antiga da Santa Casa é a Alvanira Conceição de Oliveira, ela começou a trabalhar no hospital em 1965, e hoje, ela exerce um cargo administrativo na provedoria da Santa Casa. “A Nira, como é conhecida carinhosamente por todos, representa muito bem os funcionários do hospital. É uma colaboradora muito dedicada e querida por todos. E nós queremos mostrar o quanto ela, e todos os funcionários são importantes para a Santa Casa”, acrescentou a coordenadora Juliana.

As homenagens também foram estendidas ao diretor técnico da Santa Casa, Roberto Muniz Júnior, e à coordenadora da ouvidoria, Cleonice Faria. “Não poderíamos realizar essas homenagens sem lembrar dos trabalhos desenvolvidos por Roberto e pela Cleonice, que são dois profissionais essenciais para o funcionamento do hospital. Somos muito gratos pelo empenho e dedicação desses profissionais que estão na linha de frente da Santa Casa”, concluiu a coordenadora.

