Santa Casa forma 15 novos médicos residentes

A cerimônia de colação de grau foi realizada neste sábado, 15 de fevereiro, no Auditório da Unimed. 15 novos médicos ganharam o diploma de especialistas em Pediatria, Cirurgia Geral, Clínica Médica, Ortopedia e Anestesiologia.

O médico João Vitor Vicentini se formou em Cirurgia Geral e mesmo tendo passado em outras instituições, escolheu a Santa Casa para fazer a residência médica: “desde criança, queria ser médico. Eu escolhi a Santa Casa por ser uma instituição de renome. Busquei referências também com outros residentes que tinham passado por aqui. E não me arrependo. O número de cirurgias que acompanhei aqui é quase o dobro das que foram feitas por colegas que estão se formando em outras instituições”.

A novidade deste ano é a formatura da primeira turma em Anestesiologia: “com a implantação de mais essa especialidade na Residência Médica, a assistência também melhora, uma vez que você tem um serviço que vai ganhando excelência. E, automaticamente, o paciente também recebe o impacto dessas melhorias”, afirma o coordenador da Anestesiologia, Paulo Magalhães Gomes Ramacciotti.

Para o médico e formando Saulo Rubbo, com os três anos de residência “deu para aprender muito, já que a Santa Casa é um hospital de referência na região e tem cirurgias de alta complexidade num volume muito grande”.

“Ao fazer essa residência médica, ajudamos a começar uma história, já que fazemos parte da primeira turma. Se eu tivesse que escolher de novo, escolheria mais uma vez a Santa Casa, que é um hospital com um serviço muito bem estruturado e atende às demandas de toda a região”, conclui o médico e também formando, Fábio Cintra.

Essa é a quarta turma formada pela Santa Casa de São Carlos. No ano passado, 7 médicos residentes ganharam o diploma de especialistas. E a expectativa é de que no ano que vem, esse número aumente. Segundo o coordenador de Ensino da Santa Casa, André Mascaro, “esse crescimento mostra que o nosso programa de Residência Médica vem conquistando credibilidade. E isso vem consolidando a vocação da Santa Casa também para a Educação. O Ensino já faz parte do DNA da Instituição. Com isso, além de formar bons profissionais, nós colocamos esses profissionais na linha de frente: que é cuidar do cidadão, cuidar do paciente”.

O Programa de Residência Médica da Santa Casa tem sido uma das mais disputadas do país. “Só para você ter uma ideia, a concorrência no último processo seletivo foi de 16 candidatos por vaga. Vindos de todo o país. E isso é motivo de orgulho para nós aqui da Santa Casa. Mostra a qualidade e o nível da nossa Residência Médica. Isso demonstra que nós estamos no caminho certo. A gente tem investido na tecnologia – nesta semana inauguramos o Centro de Simulação Realística, um dos melhores do interior de São Paulo – e também no Ensino”, explica o provedor Antonio Valério Morillas Júnior.

