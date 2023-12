Santa Casa de São Carlos assina convênio que poderá viabilizar novas tecnologias clínicas

Crédito: Divulgação

O provedor da Santa Casa de São Carlos, Antônio Valério Morillas Júnior, recebeu o professor doutor e pesquisador da USP, Vanderlei Salvador Bagnato, o empresário industrial de tecnologia para a saúde, Luiz Antônio de Oliveira e o engenheiro e diretor industrial de tecnologia para a saúde, Anderson Luis Zanchin, para assinarem o convênio entre a Santa Casa e o Napid (Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais). A nova parceria poderá viabilizar novas tecnologias clinicas que vão beneficiar toda a população.

De acordo com o gerente do IEP (Instituto de Ensino e Pesquisa da Santa Casa de São Carlos), André Mascaro, que também estava presente na assinatura do convênio, a pesquisa clínica é uma das grandes responsáveis pelas principais e mais significativas transformações que a medicina presenciou em termos de desenvolvimento de novas terapias. “O Napid nasce nesse momento com o objetivo de desenvolver medicamentos, equipamentos e principalmente tratamentos cada vez mais eficazes e seguros para a população, através de procedimentos que estão alinhados com a legislação em Pesquisa Clínica e das agências sanitárias. Para se ter uma ideia, a cada ano, as indústrias farmacêuticas e de biotecnologia investem US$ 130 bilhões, em pesquisa e inovação em nível mundial, sendo que os estudos clínicos movimentam em torno de US$ 30 bilhões e no Brasil ainda estamos engatinhando, mas esperamos crescer nos próximos anos com a parceria”, destacou.

Segundo o provedor do hospital, o convênio poderá inovar toda a parte dos processos de pesquisas clínicas. “Essa parceria com o Napid, vem de encontro a outras com a USP que existem há anos e só trouxeram benefícios, não só para a população são-carlense, mas também a nível nacional. E como forma de contrapartida, a Santa Casa, vem aprofundando os seus estudos e pesquisas”, enalteceu.

Para o professor Bagnato, a parceria vai contribuir com a modernização do hospital, já que a Santa Casa está se transformando em uma casa de ensino e pesquisa de ponta. “Essa iniciativa se propõe a realizar pesquisas com nossas tecnologias, e será um dos braços que o hospital pode ter. A Santa Casa é na nossa região, a maior entidade clínica que realiza pesquisas de aprendizagem de novos médicos profissionais, e com essa parceria teremos cinco projetos para serem realizados. Um deles, é a descontaminação do ambiente hospitalar”, destacou.

Por sua vez, o diretor industrial Anderson Luis Zanchin, também ressaltou os benefícios que a parceria vai gerar para toda a sociedade. “É uma alegria imensa assinar esse convênio com a Santa Casa. A parceria não se trata apenas da importância do uso de novas tecnologias, mas também o treinamento dos profissionais da saúde”, concluiu.

Também participaram da assinatura do convênio, o professor doutor e pesquisador Antônio Eduardo de Aquino Junior, o médico infectologista e diretor técnico da Santa Casa, Roberto Muniz Júnior, o assessor da provedoria da Santa Casa, professor doutor Danilo Carvalho Oliveira, a médica infectologista e diretora de práticas assistenciais da Santa Casa, doutora Carolina Toniolo Zenatti, e o vice-diretor técnico da Santa Casa, doutor Flávio Guimarães.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também