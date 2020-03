Santa Casa Clínicas lança nova ferramenta de agendamento de consultas

Atendimento com acolhimento na recepção do Santa Casa Clínicas - Crédito: Divulgação

O Santa Casa Clínicas, projeto da Santa Casa de São Carlos que atende 13 convênios e consultas particulares com preços mais acessíveis, criou uma nova ferramenta para marcar consultas e exames. A partir de agora, o paciente pode entrar no site do hospital, escolher o médico, o dia e o horário e agendar, sem a ajuda de um atendente.

O passo-a-passo é muito simples. É só entrar no site da Santa Casa e procurar por Santa Casa Clínicas. Preenche um formulário com os dados pessoais. Depois, escolhe a especialidade e o profissional que deseja. E já aparecem na tela, os dias e horários disponíveis. É só selecionar e pronto! Sua consulta está agendada!

São mais de 35 especialidades. E no caso das mais procuradas como Pediatria, Clínica Geral, Ginecologia, Cardiologia e Urologia, o paciente consegue consulta rapidamente, além de ter desconto nos exames.

“Nós já contamos com uma central de atendimento para tirar dúvidas e agendar consultas e exames por telefone, e-mail e whatsapp. E decidimos criar essa nova ferramenta para aquele paciente que está acostumado a fazer tudo pela internet, serviços bancários, compra de passagens de ônibus e de avião...É uma facilidade a mais, que, acreditamos, vai agilizar e melhorar o atendimento de todos”, explica a coordenadora de Enfermagem dos Ambulatórios da Santa Casa, Niceli Cappellini.

O SANTA CASA CLÍNICAS

O Santa Casa Clínicas foi criado em 2016, com o objetivo de oferecer consultas populares, usando a estrutura e a equipe da Santa Casa. O projeto deu certo. Hoje, 4 anos depois, são realizadas, em média, 4 mil consultas por mês. Além de ajudar a manter o hospital, os serviços oferecidos são muito bem avaliados por quem passa pelos atendimentos. Na última pesquisa, 98% dos pacientes disseram estar muito satisfeitos.

Foram avaliados 7 itens: atendimento e orientação da recepção; acolhimento e agilidade da equipe de enfermagem; acolhimento e agilidade da equipe médica; atendimento telefônico; limpeza e instalações; classificação geral para o hospital e tempo de espera para triagem.

SERVIÇO:

SANTA CASA CLÍNICAS

LOCAL: RUA PAULINO BOTELHO DE ABREU SAMPAIO, 573 (ESQUINA COM A RUA XV DE NOVEMBRO)

AGENDE A SUA CONSULTA POR AQUI: santacasasaocarlos.centraldemarcacao.com.br

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 7H ÀS 18H E AOS SÁBADOS DAS 7H30 ÀS 11H30.

