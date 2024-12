Compartilhar no facebook

Sábado (14/12)



Frente fria associada com um sistema de baixa pressão chega ao estado de São Paulo, causando o aumento da nebulosidade e áreas de chuvas e trovoadas isoladas. Temperaturas em ligeiro declínio.

Domingo (15/12)



A condição de instabilidade permanece sobre o estado de São Paulo, favorecida pela frente fria e pela presença do centro de baixa pressão no oceano, na altura do litoral paulista. Contudo, períodos de melhoria ocorrem durante o dia em algumas regiões. (IPMET)

