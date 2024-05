Saae realiza manutenção elétrica na captação do Ribeirão Feijão

Crédito: Divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saae) informa que nesta quarta-feira, 22, haverá manutenção elétrica no Centro de Captação do Ribeirão Feijão, na estrada Represa do Lobo. Por causa deste procedimento, será necessário interromper as atividades de captação de água das 7h às 12h e, com isso, poderá ocorrer desabastecimento eventual em algumas regiões, entre elas Cidade Aracy.

A manutenção elétrica precisa ser executada para que haja o pleno funcionamento da referida unidade, responsável por 27% de toda a água captada na cidade

Este serviço já havia sido adiado uma vez, no dia 28 de abril, por causa da prolongada estiagem que atingia São Carlos naquele momento e ainda permanece. De acordo com dados atualizados da Defesa Civil, a cidade já está há 39 dias sem chuva, e apenas agora, em maio, acumula um déficit hídrico de 67.98 milímetros. Em função dessa manutenção elétrica, o Saae pede para que os usuários façam o uso consciente e racional da água sempre, mas principalmente neste breve período.

