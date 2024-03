Saae participa de mutirão contra a dengue na Vila Prado

Crédito: Divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saae) participou, no último sábado, 23, do mutirão de combate à dengue promovido pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Saúde por meio da Unidade de Controle de Zoonoses e Endemias do Departamento de Vigilância em Saúde. O horário foi das 9h às 13h, em região da grande Vila Prado, e a ação fez parte da 7ª Campanha Regional de Combate à Dengue.

Trechos Vila Prado

Caminhões e equipes do Saae (2 motoristas e 4 ajudantes) , Secretaria de Saúde e Secretaria de Serviços Públicos percorreram as ruas Luiz Gama (trecho da Rua Benjamim Constant até Rua Ana Prado); Ana Prado (trecho da Rua Luiz Gama até a Rua Itália); Itália (trecho da Rua Ana Prado até a Rua Benjamin Constant) e Benjamim Constant (trecho da Itália até a Rua Luiz Gama), locais onde foram confirmados 44 casos positivos de dengue e registrados 64 casos suspeitos.

O ponto de encontro das equipes foi na Praça da Igreja Santo Antônio. Durante toda a manhã e começo da tarde os agentes de combate às endemias ajudaram moradores a eliminar os criadouros do mosquito e fazer o recolhimento de inservíveis presentes nos imóveis e também materiais dispostos inadequadamente nas vias públicas e em terrenos baldios.

Orientações saúde

O Departamento de Vigilância em Saúde orienta a população para que realizem o descarte dos materiais inservíveis que acumulam água parada, não acumulem entulhos, para que fechem bem os sacos de lixo, tampem as caixas d’água, limpem calhas e lajes, guardem os brinquedos em local coberto, evitem água parada em pneus e em outros locais e objetos, recebam os agentes de endemias e em casos de febre, dores de cabeça, no corpo e nas articulações, coceira e manchas vermelhas na pele, bebam muito líquido e procurem imediatamente a unidade de Saúde mais próxima da sua residência.

Casos

Em 2024 já foram registradas 2.793 notificações para Dengue, com 774 casos positivos, sendo 727 autóctones e 47 importados. Para Chikungunya foram registradas 35 notificações, com 22 casos descartados e 13 aguardando resultado de exame. Para Zika foram registradas 16 notificações, com 16 casos descartados e para Febre Amarela foram registradas 2 notificações, com 2 casos descartados.

Para o presidente do Saae, Engenheiro Mariel Olmo, quando houver a chance da autarquia participar de campanhas desse porte e com este significado a presença estará confirmada e garantida. “O Saae sempre se unirá a qualquer empenho, esforço e união no sentido de ajudar a população de São Carlos. Percebemos que muita informação foi repassada pelos agentes de saúde aos moradores, e com a nossa colaboração específica, e da Secretaria de Serviços Públicos também, muito material que poderia servir de abrigo para o mosquito que transmite a doença foi recolhido. Portanto, um balanço extremamente positivo dessa atividade conjunta que envolveu três segmentos importantes da cidade: Saúde, Serviços Públicos e Saae”.

