SAAE lança campanha inédita de arrecadação de brinquedos

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) começou nesta sexta-feira, 01 de dezembro, sua campanha de arrecadação de brinquedos novos ou usados. Com o nome ‘Doe um brinquedo e ganhe um sorriso’, caixas de coleta foram colocadas na sede administrativa, nas quatro unidades de atendimento presencial (Vila Prado, Centro, Cidade Aracy e Distrito de Santa Eudóxia), Estação de Tratamento de Água – ETA Vila Pureza, na Avenida Dr. Carlos Botelho, e Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Monjolinho. Além desses espaços, também foram distribuídas caixas de coleta na Prefeitura, Câmara Municipal e FESC.

A coleta se estende até o dia 19 de dezembro. No dia 20, durante a Cantata de Natal que o SAAE realizará na ETA, todos os brinquedos arrecadados serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade. O SAAE reforça o pedido para que todos os doadores (funcionários da autarquia ou público externo) tenham o cuidado de doar brinquedos usados que estejam em boas condições.

A Chefe do Setor de Comunicação Institucional do SAAE, Juliana Albuquerque Ferreira, esclarece a ideia geral da campanha. “Muitos de nós, em casa, temos brinquedos que nossos filhos, sobrinhos e netos não usam mais. Em vez de ficarem lá, abandonados e sem utilização alguma, a doação desses brinquedos é uma forma de evitar descarte e proporcionar felicidade a várias crianças. Ou seja, é sustentabilidade e solidariedade ao mesmo tempo. Em resumo, arrecadar brinquedos e doá-los é uma maneira de impactar positivamente a vida de muitas crianças, promovendo bem-estar entre elas e suas famílias, além de fortalecer laços comunitários e valores solidários”.

O presidente do SAAE, Engenheiro Mariel Olmo, está otimista com relação a proposta da campanha. “Acredito que o conjunto de servidores entendeu e vai atender positivamente. Espero, também, que o público externo que recebemos diariamente em nossas diversas unidades compartilhe conosco o espírito natalino da ação e faça sua doação. Parabenizo os servidores que se empenharam na execução da ideia, e antecipo meu agradecimento às pessoas que irão participar dessa campanha genuína do SAAE. Meu muito obrigado a todos.”

