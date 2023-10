SAAE intensifica trabalho de troca de bomba no Douradinho

SIGA O SCA NO

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informa que começou o trabalho de retirada da bomba antiga e instalação de uma nova no poço da Unidade de Produção, Reservação e Distribuição do Parque Douradinho, na tarde desta segunda-feira, 16/10.

A previsão é que todo trabalho seja encerrado até esta quarta-feira, 18/10. Por causa dessa operação, existem situações localizadas de desabastecimento de água na região, principalmente no Jardim São Rafael que é a parte mais alta desta área do município.

O SAAE esclarece que durante o período de manutenção, três carretas pipa estarão levando água para o reservatório do Douradinho, e mais um caminhão pipa ficará percorrendo as ruas. Ou seja, quando um veículo sai do bairro para recarregar outros permanecem, inclusive um distribuindo água, de porta em porta, em galões, baldes, bacias e outros objetos para os moradores.

