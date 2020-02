SAAE inicia construção de poço profundo na Vila Nery

Crédito: Divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos iniciou as obras de perfuração de um poço tubular profundo na região da Vila Nery com 420 metros de profundidade. A previsão é que esse novo poço disponibilize um significativo volume de água potável que possibilitará atender as novas demandas de abastecimento do sistema Rui Barbosa que compreende a Vila Nery e regiões mais altas da cidade.

O investimento total será de R$ 2,2 milhões e a empresa vencedora do processo licitatório (modalidade Tomada de Preços pelo regime de preço global e tipo menor preço - Aviso de Licitação N° 2.07.2019 - Processo N° 6117/2019) também fornece os materiais, mão de obra, ferramental e equipamentos. Após a perfuração será necessária a energização do poço com cabos elétricos e ligação de bomba submersa. O projeto já está na CPFL em Ribeirão Preto para aprovação.

De acordo com o diretor presidente do SAAE, Benedito Marchezin, a construção desse poço, com mais de 400 metros de profundidade, na região da Vila Nery, é necessário para atender o aumento de consumo de água e o significativo e rápido crescimento imobiliário do município. “Estima-se com esse poço agregar aproximadamente 250m³/h na capacidade atual de armazenamento e distribuição de água do sistema de abastecimento da região”, explica Marchezin.

Como vai ser construído em um dos pontos mais altos de São Carlos, essa característica viabilizará a distribuição do volume produzido, não só para região, mas para outros bairros da cidade.

“É um ponto estratégico para nós. No local temos dois sistemas de recalque de água, um que manda água para a Vila Alpes e outra para Vila Nery. As interligações que fizemos na Vila Alpes nos permitem socorrer, quando necessário, o bairro Boa Vista e até o Cidade Aracy. As interligações da Vila Nery nos permitem socorrer a parte alta do bairro, além da adutora de retorno que nos ajuda com o Santa Felícia”, afirma o diretor presidente do SAAE.

Para finalizar a perfuração completa do poço ainda serão necessários 80 dias.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também