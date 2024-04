SAAE inaugura Posto de Atendimento no Santa Felícia

Crédito: divulgação

Com a presença de diversos servidores, além de vários vereadores, secretários municipais e também da família do homenageado, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) inaugurou nesta segunda-feira, 01/04, às 9h, o Posto de Atendimento “Dagoberto Rodrigues”, na Rua Francisco Possa, 1.450, na grande Santa Felícia. A exemplo dos demais espaços de atendimento presencial do SAAE, o posto estará aberto das 8h às 16h, com três funcionários.

O nome de Dagoberto Rodrigues segue a lei 21.772, de 23 de agosto de 2023, de autoria do vereador e atual presidente da Câmara Municipal, Marquinho Amaral (Podemos), que esteve presente na solenidade de inauguração juntamente com o chefe de gabinete do SAAE, José Augusto Santana, que representou o presidente Mariel Olmo; a Gerente de Gestão Comercial do SAAE, Juliana Albuquerque de Camargo Ferreira; Walcinyr Bragatto, secretário de Administração Regional, que na ocasião representou o prefeito Airton Garcia; além da esposa e dois filhos do homenageado Dagoberto Rosa: Rosi, Fábio e Danilo.

“Estamos inaugurando mais um, o sexto espaço de atendimento presencial do SAAE nessa região da cidade que precisava desse local mais perto de casa. Satisfação enorme entregar à população um ambiente totalmente reformado e remodelado”, disse o chefe de gabinete, José Augusto Santana. “A região da grande Santa Felícia está em constante expansão e há algum tempo moradores cobravam esse atendimento mais próximo. É o que estamos atendendo hoje, com muita alegria, porque já chegamos a seis lugares para receber o público de modo presencial. Além deste, temos no centro, Vila Prado, Cidade Aracy, Getúlio Vargas e distrito de Santa Eudóxia”, lembrou a gerente de Gestão Comercial, Juliana Ferreira.

Fábio, filho de Dagoberto, presente junto com a mãe e o irmão na solenidade, ressaltou que a homenagem foi linda. “Estamos felizes e emocionados por tudo isso. Ficamos gratos pelo reconhecimento que SAAE, Câmara e Prefeitura prestamos ao nosso pai e à nossa família. E foi legal porque recebemos a notícia desta homenagem bem no dia do aniversário de nascimento dele, 27 de março. Nosso agradecimento a todos”.

DAGOBERTO RODRIGUES - O servidor Dagoberto Rodrigues, ‘Dago’, como era conhecido, nasceu em 27/03/1950. Foi admitido no SAAE em 01.06.1970, para exercer a função de Escriturário. Aposentou-se por tempo de serviço em 30.11.99, conforme comunicado do INSS, mas não houve interesse em se desligar da autarquia. Solicitou sua demissão somente em 23/12/2013 através do PDV (Programa de Demissão Voluntária). Dagoberto Rodrigues faleceu em 02/11/2019, aos 69 anos, deixando esposa e dois filhos.

