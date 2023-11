SAAE entrega revitalização da praça da ETA

Crédito: divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) devolveu à população na noite do último sábado, 11/11, um antigo ex-cartão postal no coração de São Carlos: o espaço público ‘João Augusto Bianco’ na entrada da Estação de Tratamento de Água - ETA Vila Pureza, na Avenida Dr. Carlos Botelho, 1.201. A revitalização foi o resgate de um ambiente e de um cenário que encantaram gerações. Durante a cerimônia, o show de luzes e cores, aliado ao projeto paisagístico ao redor do espelho d’água e cascata, deu o tom da nostalgia de um local que estava esquecido há vinte anos. A nova logomarca da autarquia na fachada também ganhou iluminação especial.

Além do presidente do SAAE, Engenheiro Mariel Olmo, e do chefe de Gabinete, José Augusto Santana, participaram da solenidade de entrega da revitalização, além de moradores, diversos servidores do SAAE e da Prefeitura, e vários Secretários Municipais, entre eles o Secretário de Governo, Netto Donato, que representou o Prefeito Airton Garcia. O vereador Bruno Zanchetta, representando a Câmara Municipal, também esteve presente junto com o vereador Lucão Fernandes

O presidente do SAAE, Engenheiro Mariel Olmo, ficou contente com a receptividade dos convidados para a cerimônia e com a aprovação da comunidade em geral. “Essa reinauguração traz consigo parte da ideia geral de modernização da autarquia que já começamos a implantar dentro de um novo modelo de gestão. Este é um espaço que trata 100% da água entregue aos moradores, além de um lugar de educação ambiental que pretende incentivar a conscientização sobre o respeito com a água. Não podia mais permanecer esquecido como estava. Uma noite de alegria em um dia histórico para todos nós”.

José Augusto Santana, chefe de Gabinete do SAAE São Carlos, foi quem cuidou do projeto em todas as suas etapas por determinação da presidência. “Colocamos aqui 36 bicos de jatos de água, com cinco coreografias diferentes, além de um arrojado paisagismo com 845 plantas. Queremos que as noivas voltem a tirar fotos aqui, e que o espaço seja, de novo, mais uma opção de passeio e lazer das famílias. Das três fontes que existiam em São Carlos (praça da Catedral, largo da Igreja São Benedito e ETA/SAAE) a nossa, por enquanto, é a primeira a ser reativada. Motivo de grande orgulho”.

“O prefeito Airton Garcia pede para que nós resgatemos a história de São Carlos. E esta, que o SAAE entrega agora, é uma parte dela. A ETA Vila Pureza merecia esse novo olhar. Afinal de contas, ela garante a qualidade da água que todos nós recebemos em casa. Um trabalho de excelência que tem recebido a avaliação máxima do Inmetro nos últimos. Todos estão de parabéns: o SAAE, seus servidores, e a população em geral”, disse o Secretário de Governo, Netto Donato.

A aposentada Lígia do Carmo Hebling, de 59 anos, que nasceu em São Paulo mas mora em São Carlos há 52, ficou encantada com as melhorias na fonte luminosa do SAAE. “Eu estou emocionada. Estou chorando de emoção. É lindo o trabalho que foi feito aqui. Emocionante. Vocês estão de parabéns. Não tenho palavras para descrever o que eu estou sentindo”

HISTÓRIA - A Estação de Tratamento de Água - ETA Vila Pureza começou a ser construída em 1957 e inaugurada três anos depois. Em 1973 ganhou uma ampliação. Mas foi em 12 de maio de 2000, que a ETA recebeu um auditório na parte interna, o espelho, a cascata, a fonte de água, a iluminação e a praça na parte externa. O local ganhou o nome de ‘Espaço Público João Augusto Bianco’. Depois, em 2002, ele foi desativado.

