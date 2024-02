Saae e Sicoob Crediacisc firmam convênio para consignado

Crédito: Divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saae) e a Cooperativa de Crédito Sicoob Crediacisc firmaram, nesta quarta-feira, 28, convênio para oferecer empréstimo consignado aos servidores da autarquia. A iniciativa contou com a intermediação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Carlos (Sindspam). Todos os servidores do Saae, que tiverem interesse, terão acesso à modalidade.

Para estreitar a relação e explicar de modo mais específico aos funcionários, o especialista em consignado do Sicoob Crediacisc, Henrique Amâncio, passará uma semana na sede da autarquia para tirar todas dúvidas e fechar os primeiros contratos. “O empréstimo consignado já é uma modalidade bastante conhecida, a novidade é que o Saae, com a ajuda do Sindspam, está prestigiando uma cooperativa genuinamente são-carlense”, explica o diretor do Sicoob Crediacisc, Adão Luís Garcia.

18 anos no mercado

O Sicoob Crediacisc completou 18 anos de fundação em novembro de 2023. A cooperativa foi criada a partir da união de micro e pequenos empresários ligados à Associação Comercial (Acisc). “Hoje, são duas entidades distintas, mas continuam muito parceiras”, salienta José Fernando Domingues, vice-presidente da ACISC e diretor do Sicoob Crediacisc. Qualquer pessoa, física ou jurídica, pode se tornar um cooperado de crédito. “O mais importante desse convênio são as condições especiais, as taxas de juros são menores do que um outro banco qualquer”, frisa Leandro José dos Santos, diretor do Sindspam, que representou o presidente Adail Alves de Toledo.

“É uma possibilidade que estamos colocando à disposição dos servidores do Saae. Lógico que vai depender do interesse particular de cada um. Mas nossa ideia foi essa: dar uma alternativa a mais para que os interessados possam administrar seus orçamentos domésticos”, disse o chefe de gabinete do Saae, José Augusto Santana, que representou o presidente, Engenheiro Mariel Olmo, que cumpria agenda em São Paulo-SP.

Crédito ideal para servidores públicos

De acordo com o especialista do Sicoob Crediacisc, o consignado é uma a modalidade de crédito ideal para servidores públicos, pensionistas e aposentados. “O consignado já tem os menores juros do mercado devido à garantia da folha de pagamento. Na cooperativa de crédito as condições são ainda melhores”, salienta Henrique Amâncio. O Sicoob Crediacisc não tem fins lucrativos. “Não visamos o lucro, quando há sobras elas são devolvidas aos cooperados”. Em dezembro de 2023, a cooperativa distribuiu R$ 530 mil como remuneração nas contas de capital próprio aos cooperados.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também