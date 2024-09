SAAE abre processo administrativo para investigar servidores que estariam vendendo água

SAAE -

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) instaurou um processo administrativo disciplinar para investigar servidores que estariam cobrando para levar água para famílias do Assentamento Nova São Carlos. A denúncia foi feita nas redes sociais pelo vereador Paraná Filho (Progressistas) no último sábado (21).

O caso ganhou repercussão na sessão ordinária da Câmara Municipal nesta terça-feira (24). O vereador Djalma Nery (PSOL) foi o primeiro a se manifestar e pediu a instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). “Escutei áudio que seria de um servidor pedindo dinheiro para levar água para assentados em um período de estiagem. Faço um desafio para o vereador Paraná, pois só publicar em rede social não resolve. Peço aos vereadores que possamos instalar uma CPI para investigarmos este esquema”, declarou o vereador do PSOL.

Durante a sessão, o vereador Bruno Zancheta (Republicanos) informou a seus pares que o SAAE teria instaurado o procedimento administrativo disciplinar, notificando os envolvidos e que realizaria oitivas.

Ao contrário de Djalma, o vereador Gustavo Pozzi (Progressistas) sugeriu durante a sessão que os vereadores fizessem um requerimento endereçado à autarquia, solicitando informações da investigação interna. O vereador do Progressistas rechaçou a instauração de uma CPI, sustentando que os vereadores deveriam respeitar o procedimento administrativo disciplinar do SAAE.

Denúncia. No vídeo publicado na rede social, o Vereador Paraná filma um caminhão saindo do assentamento. O parlamentar aborda um motorista do SAAE argumentando que teria uma denúncia de que servidores estariam cobrando para abastecer as caixas de água dos assentados, que teria prints de pix, bem como áudios vazados. No vídeo, o parlamentar ressalta que o serviço cobrado pelos servidores já é pago pelo SAAE e que os funcionários estariam cometendo crime de concussão, previsto no artigo 316 do Código Penal.

