Saae abre bueiro e “esquece” de tampar no Parque Faber

Um bueiro aberto na época de chuvas intensas, em janeiro, com o propósito de fazer com que a água fluísse sem causar danos é hoje motivo de reclamação de moradores.

O problema está localizado no Passeio das Palmeiras, região do numeral 520, no Parque Faber Castell.

No início da tarde desta quarta-feira, 4, moradores entraram em contato com o São Carlos Agora e, irritados, não pouparam críticas via WhatsApp.

Informado, um dos reclamantes disse que o problema acontece desde a segunda quinzena de janeiro. “Funcionários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) vieram aqui, abriram esse bueiro e não tamparam. Agora acumula água e pior: pode acontecer um acidente. Fiz muitas ligações para a autarquia, tenho os protocolos e só. Providência nenhuma. Um grande descaso”, disse, indignado, o reclamante.

