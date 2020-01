Ruas do Varjão viram lamaçal e carros ficam atolados

Crédito: Gabriela Rosa

Moradores da Quinta da Felicidade, conhecido como Varjão, começaram 2020 com problemas antigos: ruas alagadas e buracos espalhados por todas as partes.

Indignados, os reclamantes entraram em contato com o São Carlos Agora na manhã desta sexta-feira, 24, e não esconderam a indignação. O motivo é o péssimo estado de conservação das vias do bairro.

Nesta quinta-feira, 23, choveu praticamente o dia todo em São Carlos e com isso dois veículos ficaram atolados na rua Eduardo de Nogueira Junior, em frente ao Armazém PH, que fica localizado dentro do Varjão.

Em alguns trechos do bairro, a passagem só é possível, com muito esforço de pessoas e veículos que ficam atolados no meio do lamaçal.

Nota da Prefeitura Municipal

Em nota, a prefeitura de São Carlos informou que está investindo R$ 1,4 milhão na recuperação de estradas rurais. No momento trabalha na recuperação da estrada velha que liga Descalvado ao município, na recuperação da estrada que liga o município a Analândia e na estrada do assentamento nova São Carlos, totalizando 60 km de recuperação de estradas rurais. O local faz parte do cronograma, porém os serviços somente serão realizados após a drenagem da água da chuva. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento vai enviar uma equipe para verificar quais serviços paliativos são possíveis neste momento.

