Ruas do Jockey Club recebem serviço de recapeamento

O serviço de recape também já foi realizado em outros bairros da região sul - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos iniciou nesta segunda-feira, 16, pela rua Rio Paraná, o recapeamento asfáltico no bairro Jockey Club. No total serão investidos R$ 704.719,00 na recuperação de 12.826 metros quadrados de vias públicas.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras Públicas, também recuperou recentemente vias de outras regiões da cidade como do Antenor Garcia (17.824 m2), do Jardim Hikare (15.435 m2) e da avenida São Carlos, no trecho entre as ruas Raimundo Côrrea e Bento Carlos (5.071 m2).

O secretário de Obras Públicas, João Muller, ressaltou a importância da continuidade do programa de recape da Prefeitura que chega agora ao Jockey Clube e que no total já ultrapassou 100 km de vias recuperadas entre área urbana e vicinais. "Desta forma nós damos sequência ao que foi determinado pelo prefeito Airton Garcia de tentar atingir o máximo possível de recape em nossa cidade, atendendo reivindicações dos moradores de diversas regiões", ressaltou Muller.

O serviço de recape também já foi realizado em outros bairros da região sul e em algumas vias centrais, além dos distritos de Água Vermelha e de Santa Eudóxia.

O secretário de Governo, Netto Donato, que acompanha de perto os serviços, afirmou que o recapeamento continuará sendo realizado. "O trabalho de recape vai seguir em outras regiões da cidade, inclusive já estamos com novos processos licitatórios abertos. Um deles no valor estimado em R$ 19 milhões para a realização de recapeamento asfáltico, além de obras de pavimentação e drenagem pelo Programa Nossa Rua. A determinação do prefeito Airton Garcia é que os locais que não receberam a melhoria nas etapas anteriores, sejam contemplados agora", disse Netto.

Foram contemplados em etapas anteriores com o recape a Vila Conceição, incluindo a avenida Papa João Paulo VI, Jardim Gonzaga Parque Fher, Jardim São Paulo, avenida Getúlio Vargas, Vila Izabel, além das ruas Padre Teixeira e Campos Salles. Todos esses locais foram recapeados com recursos provenientes de operação de crédito realizado pela Prefeitura de São Carlos junto a Desenvolve SP, no valor total de R$ 14,9 milhões.

Na sua primeira administração do prefeito Airton Garcia (2017 a 2020) foram recapeados mais de 3.700 quarteirões de vias em diversas regiões da cidade.

