Ruas de Água Vermelha e Santa Eudóxia recebem iluminação de LED

Iluminação Led - Crédito: divulgação

As ruas do distrito de Água Vermelha, localizado a 10 km do centro de São Carlos, estão recebendo uma nova iluminação pública de LED. Na próxima semana a iluminação a LED também será instalada no distrito de Santa Eudóxia. No total serão instalados 592 pontos de luz, sendo 296 cada distrito.

Para realizar a modernização da Iluminação pública, a Prefeitura de São Carlos assinou com a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) um novo contrato para a instalação de mais 22 mil lâmpadas de LED na cidade e nos distritos, um investimento total de R$ 12 milhões.

“A previsão é de que a instalação da nova iluminação pública de LED no distrito de Água Vermelha seja finalizada no máximo até sábado, dia 26 de outubro. Logo na sequência será instalada no distrito de Santa Eudóxia. Serão 296 pontos de luz em cada um dos distritos. A modernização da iluminação pública, além de gerar maior economia no consumo de energia elétrica, tem a durabilidade de até 15 anos, dispensando manutenção das lâmpadas durante esse período”, destacou Everaldo Cruz, secretário adjunto da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

Vale lembrar que a modernização da iluminação pública de São Carlos teve início em 2021 quando a CPFL, a pedido do prefeito Airton Garcia, investiu R$ 8 milhões para trocar 10.130 pontos de iluminação pública, o que correspondeu a 1/3 da iluminação da cidade, gerando uma economia ao município de 60% no consumo de energia elétrica. Agora com substituição de mais 22 mil lâmpadas, a concessionária vai instalar a tecnologia de LED nos outros 2/3 da cidade.

CONDERSUL – A Prefeitura de São Carlos também está instalando nova iluminação com lâmpadas de LED em praças, jardins e canteiros. No total 31 locais foram beneficiadas ou com a troca de lâmpadas ou de todo o sistema de iluminação. O serviço foi realizado após convênio assinado entre o município e o Consórcio de Desenvolvimento das Regiões Sul e Sudoeste do Estado de São Paulo (Condersul), no valor de R$ 4 milhões, com contrapartida do de mais R$ 1 milhão.

Já receberam a nova iluminação de LED a praça Brasil na Vila Nery, Praça General Carlos de Meira Mattos (Rodoviária), Praça da Independência (Cemitério Nossa Senhora do Carmo), canteiro central do Douradinho, Praça do Douradinho, Praça Recanto das Flores, Praça Dom José Marcondes Homem de Melo (Catedral), Kartódromo, canteiro central da Avenida São Carlos X Rua Luís Vaz de Camões (HU); canteiro central da Avenida São Carlos X Rua Eugênio de Andrade Egas; canteiro central da Avenida Trabalhador São-carlense (Rodoviária); canteiro central da Avenida Dr. Teixeira de Barros (Rua Larga); Rua Augusto Maria Patrizzi (área de lazer do Itamaraty) e na Rua Dr. Procópio do Toledo Malta (Campo de Malha do Santa Felícia), Praça XV de Novembro e na pista de caminhada da Avenida Henrique Gregori.

Leia Também