Rua no Jardim Embaré recebe mais uma etapa de recape

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos concluiu nesta semana o recapeamento de mais um trecho da rua Wesley Herrick, no Jardim Embaré, no sentido da via em direção à rua Jardim Jockey Club A. Foram recapeados 3.050 m2, um investimento de R$ 189 mil. A obra faz parte do Programa Nossa Rua, convênio firmado entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo no valor total de R$ 16,9 milhões.

Vale lembrar que em etapas anteriores a Secretaria Municipal de Obras já havia contratado a empresa Sólida, para executar outros 850 metros de drenagem, construção de guias e sarjetas e a pavimentação em outro trecho da rua Ray Wesley Herrick.

Para realizar obras de pavimentação e recape a Prefeitura elaborou os projetos executivos de cada obra, formalizou convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Regional e está investindo junto com o Governo do Estado mais de R$ 16 milhões em intervenções de pavimentação, drenagem e recapeamento asfáltico em diversas avenidas e ruas da cidade definidas no convênio. Do total de R$ 16.9 milhões de investimentos, a Prefeitura de São Carlos custeou R$ 9,4 milhões e o Governo do Estado repassou R$ 7,5 milhões.

