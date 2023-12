Rua Monteiro Lobato passa a ter mão única de direção

SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) informa que nesta sexta-feira (08/12) será realizada a implantação de mão única de direção no trânsito da Rua Monteiro Lobato. A via passará a ser mão única de circulação no sentido da Rua Josué Marquês Martins para a Rua Dr. Walter de Camargo Schutzer. A SMTT esclarece que nesse primeiro momento a mão única será implantada até Av. Dr. Carlos Botelho.

A ação visa a segurança do trânsito de veículos e pedestre, considerando que a capacidade da via não atende as condições atuais de operação de circulação em mão dupla e estacionamento em ambos os lados.

A SMTT recomenda aos motoristas à atenção a sinalização de trânsito e ao sentido de circulação da via para evitar acidentes.

