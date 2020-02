Rua Episcopal será liberada na próxima quarta-feira

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, começou neste sábado (8/2) a pavimentação da rua Episcopal, entre as ruas Geminiano Costa e Santa Cruz, local atingido duas vezes pelas chuva.

Os trabalhos de recuperação da via começaram no dia 23 de janeiro com a intervenção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) que refez todas as ligações de água e esgoto. Na sequência foram refeitas três galerias de águas pluviais, porém a nova camada de asfalto não foi colocada porque as chuvas continuaram castigando a cidade, inclusive no dia 6 de fevereiro a rua novamente foi atingida pelo forte temporal.

De acordo com o secretário de Serviços Públicos, Mariel Olmo, foi possível realizar a pavimentação porque na sexta-feira a empresa já refez a capa asfáltica. "A recuperação foi rápida e como a chuva deu uma trégua conseguimos iniciar a pavimentação, mas somente vamos liberar para o trânsito de veículos na próxima quarta-feira, dia 12 de fevereiro. Esse período é necessário por segurança técnica e garantia do serviço", explica o secretário.

Olmo disse, ainda, que o prefeito Airton Garcia liberou mais R$ 1 milhão de recursos do próprio município para serviços e pequenas obras emergenciais para diminuir os impactos das enchentes. “Na curva do Joinha, na avenida Trabalhador São-Carlense, também já finalizamos a contenção dos taludes nas margens do córrego Monjolinho para segurar a erosão. Na próxima semana vamos trabalhar nas margens dos demais córregos", disse Mariel Olmo.

O prefeito Airton Garcia acompanhou os trabalhos na Episcopal na tarde deste sábado (8/2). "Essa foi a primeira contratação emergencial que fizemos por ser uma das principais ruas do comércio da cidade. Entendemos a prioridade desse serviço para não prejudicar, ainda mais, os comerciantes da baixada que já estão sofrendo com os prejuízos causados pelas enchentes em seus estabelecimentos", afirmou Airton Garcia.

A área recuperada tem aproximadamente 1.200 metros quadrados e os serviços foram contratados pelo valor de R$ 300 mil.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também