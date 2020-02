Rua Antonio Cajado ganha nova denominação: ‘rua das minas’

Crédito: Divulgação

Com uma grande dose de humor, ironia e sarcasmo. Estes foram os ingredientes básicos para que moradores, de uma forma inusitada, denominassem com uma nova nomenclatura, a rua Antônio Rodrigues Cajado, entre a José de Alencar e a Antônio Blanco. No Tijuco Preto.

O motivo? Os vazamentos de água que ocorrem no piso asfáltico.

Na manhã desta terça-feira, 4, os reclamantes entraram em contato com o São Carlos Agora e denunciaram o problema.

Via WhatsApp encaminharam fotos mostrando o desperdício de água limpa. “Diante disso vamos propor às autoridades políticas da cidade a alteração do nome da nossa rua para a Rua das Minas”, disse, não escondendo a irritação.

O reclamante salientou que o problema persiste há mais de um mês. “A água mina do asfalto”, bradou. Neste período, disse, contatou o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) por “n” vezes. “Mas nada de prático”, resumiu.

