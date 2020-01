Crédito: Arquivo/SCA

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito comunica que neste domingo (26/01), no período da manhã, será realizada a pintura de faixas viárias na Rotatória do Cristo. Durante a execução do serviço as vias ficarão interditadas.

Os motoristas devem buscar rotas alternativas.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também