Rotatória do Cristo é interditada para obras viárias

Através de nota emitida pela assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal, a Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP) informa que, em virtude da finalização da parte viária da obra de canalização do córrego do Mineirinho, interligando as águas na chegada do córrego Monjolinho, a Rotatória do Cristo foi interditada na manhã desta quinta-feira, 22, permanecendo fechada para o trânsito de veículos até o próximo sábado, 24.

Nesta etapa serão realizados os serviços de recapeamento, reconstrução de guias e de bocas de lobo. De acordo com a SMOP essa é a última interdição que será realizada no local, uma vez que a obra principal já foi concluída.

