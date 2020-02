Crédito: Divulgação

A chuva que caiu na tarde desta quinta-feira, 6, proporcionou a terceira enchente do ano em São Carlos.

A rotatória do Cristo ficou alagada devido ao fluxo de água que veio do córrego proveniente do Jardim Santa Felícia.

Carros tiveram dificuldades em transitar pela Avenida José Pereira Lopes e muitos motoristas realizaram manobra e retornaram pela contramão.

