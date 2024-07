Rodson recebe motoboys que fizeram protesto na Câmara

Crédito: divulgação

Na manhã de hoje, 12, motogirls e motoboys que atuam como entregadores em São Carlos, se reuniram na frente da Câmara Municipal, para protestar contra uma operação da Polícia Militar que aconteceu na noite de ontem (11) e apreendeu 17 motocicletas e lavrou 21 autos de infração, na região do McDonald’s, no Jardim Macarengo.

O vereador Rodson Magno, juntamente com o Secretário de Trânsito, Cesar Maragno, o Secretário de Segurança Pública, Samir Gardini, o Vice-Prefeito Edson Feraz e demais vereadores presentes, acompanharam a manifestação e conversaram com uma comissão de profissionais de entregadores, onde houve uma negociação de que as motocicletas que foram apreendidas por causa da falta de emplacamento na cor vermelha seriam liberadas ainda hoje, no entanto, permanecerão retidas aquelas que tinham irregularidades como pneus, escapamentos, falta de documentação, entre outros problemas legais.

Segundo Rodson, já em acordo com o Presidente da Câmara, Marquinho Amaral, em breve será marcada uma Audiência Pública com a Prefeitura Municipal, Ministério Público, Polícia Militar, vereadores e profissionais de entregadores para discutir a regulamentação deste serviço na cidade. “Até que a lei seja aprovada, os motoboys poderão trabalhar sem serem autuados, mas as demais infrações continuam sendo passíveis de multa”, completou o vereador.

